Cahors

Festival Cahors Juin Jardins journée des scolaires

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:30:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Animations pour les publics scolaires dans le cadre du Festival.

Animations pour les publics scolaires dans le cadre du Festival.

.

Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animations for school audiences as part of the Festival.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins journée des scolaires Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot