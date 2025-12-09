Cahors et la navigation sur la rivière Lot Cahors Lot
46000 Cahors Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 5200.0 Tarif :
De ponts remarquables en écluses, découvrez Cahors et la navigation sur le Lot en longeant ses berges
English :
From remarkable bridges to locks, discover Cahors and navigation on the Lot along its banks
Deutsch :
Entdecken Sie Cahors und die Schifffahrt auf dem Lot entlang der Ufer von bemerkenswerten Brücken und Schleusen
Italiano :
Dai ponti più importanti alle chiuse, scoprite Cahors e la navigazione sul Lot lungo le sue rive
Español :
De los puentes singulares a las esclusas, descubra Cahors y la navegación por el Lot a lo largo de sus orillas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot