Cahors et la navigation sur la rivière Lot Cahors Lot

Cahors et la navigation sur la rivière Lot 46000 Cahors Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5200.0 Tarif :

De ponts remarquables en écluses, découvrez Cahors et la navigation sur le Lot en longeant ses berges

English :

From remarkable bridges to locks, discover Cahors and navigation on the Lot along its banks

Deutsch :

Entdecken Sie Cahors und die Schifffahrt auf dem Lot entlang der Ufer von bemerkenswerten Brücken und Schleusen

Italiano :

Dai ponti più importanti alle chiuse, scoprite Cahors e la navigazione sul Lot lungo le sue rive

Español :

De los puentes singulares a las esclusas, descubra Cahors y la navegación por el Lot a lo largo de sus orillas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot