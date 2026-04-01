Conférence d’histoire avec Yann Kindo Cahors
Conférence d’histoire avec Yann Kindo Cahors vendredi 24 avril 2026.
Cahors
Conférence d’histoire avec Yann Kindo
26 Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Conférence d’histoire présentée par Yann Kindo, professeur d’histoire, à travers l'ouvrage Le labo et la faucille de Marcel Prenant biologiste et communiste.
Organisée par la MJC de Cahors en partenariat avec la Libraithèque “le droit à la paresse”.
Conférence d’histoire présentée par Yann Kindo, professeur d’histoire, à travers l'ouvrage Le labo et la faucille de Marcel Prenant biologiste et communiste.
Organisée par la MJC de Cahors en partenariat avec la Libraithèque “le droit à la paresse”.
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26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62
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English :
History lecture presented by Yann Kindo, history teacher, through the book Le labo et la faucille by Marcel Prenant biologist and communist.
Organized by the MJC of Cahors in partnership with the Libraithèque ?le droit à la paresse?.
L’événement Conférence d’histoire avec Yann Kindo Cahors a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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