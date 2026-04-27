Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Cahors

Cahors

Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse

75 rue Joffre Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le jeudi 7 mai à 19h, Elizabeth Masse nous régalera de sa Lecture à voix nue !

Ce mois-ci, Frida Kahlo est sur le devant de la scène avec le titre “Frida Kahlo par Frida Kahlo” traduit par Christilla Vasserot !

A travers ces lettres, l’artiste nous dévoile ses convictions, ses émotions, sa vie avec une plume vive et franche qui reflète ses œuvres.

Venez découvrir avec nous ce portrait phare du surréalisme mexicain … et bien entendu boire et manger un petit bout pour fêter ce moment.

Le jeudi 7 mai à 19h, Elizabeth Masse nous régalera de sa Lecture à voix nue !

Ce mois-ci, Frida Kahlo est sur le devant de la scène avec le titre “Frida Kahlo par Frida Kahlo” traduit par Christilla Vasserot !

A travers ces lettres, l’artiste nous dévoile ses convictions, ses émotions, sa vie avec une plume vive et franche qui reflète ses œuvres.

Venez découvrir avec nous ce portrait phare du surréalisme mexicain … et bien entendu boire et manger un petit bout pour fêter ce moment.

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75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44

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English :

On Thursday May 7 at 7pm, Elizabeth Masse will regale us with her Lecture à voix nue!!

This month, Frida Kahlo takes center stage with the title ?Frida Kahlo by Frida Kahlo? translated by Christilla Vasserot!

Through these letters, the artist reveals her convictions, her emotions, her life with a lively and frank pen that reflects her ?uvres.

Come and discover with us this leading portrait of Mexican surrealism and its ?uvres

Come and discover with us this seminal portrait of Mexican surrealism? and, of course, have a drink and a bite to eat to celebrate.