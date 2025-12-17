Découverte du quartier Soubirous Cahors Lot

Découverte du quartier Soubirous

Découverte du quartier Soubirous Place de la Libération 46000 Cahors Lot Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au nord de la vieille ville de Cahors, découvrez les palais et tours, témoins de l'histoire du pape Jean XXII.

English :

North of the old town of Cahors, discover the palaces and towers, witnesses to Pope John XXII's history.

Deutsch :

Im Norden der Altstadt von Cahors entdecken Sie die Paläste und Türme, die von der Geschichte des Papstes Johannes XXII. zeugen.

Italiano :

A nord del centro storico di Cahors, scoprite i palazzi e le torri, testimoni della storia di Papa Giovanni XXII.

Español :

Al norte del casco antiguo de Cahors, descubra los palacios y las torres, testigos de la historia del Papa Juan XXII.

Papa Juan XXII

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot