Cahors

Soirée concert Talents d’un soir

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Une soirée pédagogique organisée, de A à Z, par la classe de Terminale Vente du lycée Saint-Étienne à Cahors

Une soirée pédagogique organisée, de A à Z, par la classe de Terminale Vente du lycée Saint-Étienne à Cahors. Lors de cet événement, se produiront des groupes de jeunes lotois ainsi que des lycéens et collégiens.

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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie talentsdunsoir@gmail.com

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English :

An educational evening organized, from A to Z, by the Terminale Vente class at the Lycée Saint-Étienne in Cahors

L’événement Soirée concert Talents d’un soir Cahors a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot