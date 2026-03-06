Soirée concert Talents d’un soir Cahors
Soirée concert Talents d’un soir Cahors mercredi 6 mai 2026.
Cahors
Soirée concert Talents d’un soir
Allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Une soirée pédagogique organisée, de A à Z, par la classe de Terminale Vente du lycée Saint-Étienne à Cahors
Une soirée pédagogique organisée, de A à Z, par la classe de Terminale Vente du lycée Saint-Étienne à Cahors. Lors de cet événement, se produiront des groupes de jeunes lotois ainsi que des lycéens et collégiens.
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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie talentsdunsoir@gmail.com
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English :
An educational evening organized, from A to Z, by the Terminale Vente class at the Lycée Saint-Étienne in Cahors
L’événement Soirée concert Talents d’un soir Cahors a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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