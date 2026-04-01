Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café Cahors
Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café Cahors mercredi 22 avril 2026.
Cahors
Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café
36 Rue Mondaigne Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
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36 Rue Mondaigne Cahors 46000 Lot Occitanie contact@lesoleilho.fr
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L’événement Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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