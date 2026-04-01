Cahors

Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café

36 Rue Mondaigne Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

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36 Rue Mondaigne Cahors 46000 Lot Occitanie contact@lesoleilho.fr

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L’événement Café des Langues au Soleil Ho Bar & Café Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot