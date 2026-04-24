Cahors

Festival régional de théâtre amateur Phèdre déracinée

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tragédie revisitée, d’après Racine / 1h20

Madrid Biscuit Compagnie, St Antoine-laForêt (76) Mise en scène Bernard Vercier

Des comédiens s’emparent du texte de Racine, nous en explique le dessein et jouent la pièce à leur manière Phèdre est en proie à la vengeance de Vénus qui la rendue passionnément amoureuse d’Hippolyte, amour adultère et incestueux puisque Hippolyte est le fils de son mari Thésée

Tragédie revisitée, d’après Racine / 1h20

Madrid Biscuit Compagnie, St Antoine-laForêt (76) Mise en scène Bernard Vercier

Des comédiens s’emparent du texte de Racine, nous en explique le dessein et jouent la pièce à leur manière Phèdre est en proie à la vengeance de Vénus qui la rendue passionnément amoureuse d’Hippolyte, amour adultère et incestueux puisque Hippolyte est le fils de son mari Thésée. Par ailleurs Hippolyte est amoureux d’Aricie, prisonnière de son père qui a interdit à tout homme de l’approcher. Œnone, nourrice de Phèdre, par calcul politique, fomente la double trahison d’Hippolyte. Cet imbroglio est voué à la catastrophe voulue par Vénus et Neptune.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Tragédie revisitée, d?après Racine / 1h20

Madrid Biscuit Compagnie, St Antoine-laForêt (76) Director: Bernard Vercier

Actor?phèdre is prey to Venus’ vengeance, which has made her passionately in love with Hippolyte, an adulterous and incestuous love since Hippolyte is the son of her husband Theseus

L’événement Festival régional de théâtre amateur Phèdre déracinée Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot