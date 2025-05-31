Trail de l’Angélus Cahors

Trail de l’Angélus Cahors samedi 16 mai 2026.

Trail de l’Angélus

Cour de l’Archidiaconé Cahors Lot

Nouvelle édition du Trail de l’Angelus en 2026, programmation à venir !

Cour de l’Archidiaconé Cahors 46000 Lot Occitanie angelustrail@gmail.com

English :

New edition of the Trail de l’Angelus in 2026, programme to come!

German :

Neuauflage des Trail de l’Angelus im Jahr 2026, Programm folgt!

Italiano :

Nuova edizione del Trail de l’Angelus nel 2026, programma in arrivo!

Espanol :

Nueva edición del Trail de l’Angelus en 2026, ¡programa por venir!

