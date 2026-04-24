Cahors

Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Théâtre spontané / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) dirigé par Florian Bénac et Kamel Bénac

En 2025 et 2026 , la Cie Collectif Théâtre Du Lot a suivi plusieurs Masterclass sur le Théâtre Spontané , organisées par le CDTAVL

Théâtre spontané / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) dirigé par Florian Bénac et Kamel Bénac

En 2025 et 2026 , la Cie Collectif Théâtre Du Lot a suivi plusieurs Masterclass sur le Théâtre Spontané , organisées par le CDTAVL . A ces stages, dirigés par Florian Bénac et Kamel Bénac, ont participé plusieurs compagnies de théâtre du département du Lot. Nous vous proposons un spectacle basé sur les acquis de cette formation. Cette restitution sera l'occasion de vous présenter un théâtre totalement improvisé.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Spontaneous Theater / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) directed by Florian Bénac and Kamel Bénac

In 2025 and 2026, the Cie Collectif Théâtre Du Lot attended several Masterclasses on Spontaneous Theater , organized by the CDTAVL

L’événement Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot