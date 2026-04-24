Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture Cahors
Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture Cahors samedi 16 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Théâtre spontané / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) dirigé par Florian Bénac et Kamel Bénac
En 2025 et 2026 , la Cie Collectif Théâtre Du Lot a suivi plusieurs Masterclass sur le Théâtre Spontané , organisées par le CDTAVL
Théâtre spontané / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) dirigé par Florian Bénac et Kamel Bénac
En 2025 et 2026 , la Cie Collectif Théâtre Du Lot a suivi plusieurs Masterclass sur le Théâtre Spontané , organisées par le CDTAVL . A ces stages, dirigés par Florian Bénac et Kamel Bénac, ont participé plusieurs compagnies de théâtre du département du Lot. Nous vous proposons un spectacle basé sur les acquis de cette formation. Cette restitution sera l'occasion de vous présenter un théâtre totalement improvisé.
.
Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spontaneous Theater / 1h30 Collectif Théâtre Du Lot, Gourdon (46) directed by Florian Bénac and Kamel Bénac
In 2025 and 2026, the Cie Collectif Théâtre Du Lot attended several Masterclasses on Spontaneous Theater , organized by the CDTAVL
L’événement Festival régional de théâtre amateur Cabaret spontané spectacle de clôture Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Théâtre « Projet Q » (Sortie de résidence) Cahors 24 avril 2026
- Grand Vide Grenier Terre-Rouge Cahors 26 avril 2026
- Le Lot de ferme en ferme Cahors 26 avril 2026
- Salon de l’arme ancienne à Cahors Cahors 26 avril 2026
- Exposition de Jean-Luc Hugonenc à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors 28 avril 2026