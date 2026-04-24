Cahors

Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Thriller psychologique de José Antonio Aguado / 1h20

Companyia 8, Terrassa, Catalogne, Espagne Mise en scène José Antonio Aguado

Pièce en catalan, sous-titrée en français

Une belle-mère et une belle-fille

Thriller psychologique de José Antonio Aguado / 1h20

Companyia 8, Terrassa, Catalogne, Espagne Mise en scène José Antonio Aguado

Pièce en catalan, sous-titrée en français

Une belle-mère et une belle-fille. Une mère à la recherche désespérée de son fils disparu et une jeune femme qui aspire à s’accomplir à travers la peinture et la vie. Entre elles s’engage un combat émotionnel sans concession: une lutte pour l’amour du même homme, pour le contrôle, pour la mémoire et pour la vérité. À la manière d’une boîte chinoise, la pièce renferme une histoire à l’intérieur d’une autre ce que le spectateur voit est aussi la répétition de la pièce elle-même. Une œuvre à la tension soutenue qui aborde la peur de la solitude, les amours impossibles et les liens interdits par la morale.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Psychological thriller by José Antonio Aguado / 1h20

Companyia 8, Terrassa, Catalonia, Spain Director: José Antonio Aguado

Play in Catalan, subtitled in French

A mother-in-law and a daughter-in-law

L’événement Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot