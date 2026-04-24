Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles Cahors
Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles Cahors samedi 16 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Thriller psychologique de José Antonio Aguado / 1h20
Companyia 8, Terrassa, Catalogne, Espagne Mise en scène José Antonio Aguado
Pièce en catalan, sous-titrée en français
Une belle-mère et une belle-fille
Thriller psychologique de José Antonio Aguado / 1h20
Companyia 8, Terrassa, Catalogne, Espagne Mise en scène José Antonio Aguado
Pièce en catalan, sous-titrée en français
Une belle-mère et une belle-fille. Une mère à la recherche désespérée de son fils disparu et une jeune femme qui aspire à s’accomplir à travers la peinture et la vie. Entre elles s’engage un combat émotionnel sans concession: une lutte pour l’amour du même homme, pour le contrôle, pour la mémoire et pour la vérité. À la manière d’une boîte chinoise, la pièce renferme une histoire à l’intérieur d’une autre ce que le spectateur voit est aussi la répétition de la pièce elle-même. Une œuvre à la tension soutenue qui aborde la peur de la solitude, les amours impossibles et les liens interdits par la morale.
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
Psychological thriller by José Antonio Aguado / 1h20
Companyia 8, Terrassa, Catalonia, Spain Director: José Antonio Aguado
Play in Catalan, subtitled in French
A mother-in-law and a daughter-in-law
L’événement Festival régional de théâtre amateur Sur l’été le plus frais du reste de nos vies et les imbéciles Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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