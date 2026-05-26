Cahors

Festival Cahors Juin Jardins la table paysage

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Oserez-vous croquer le paysage ? venez assister à une performance collective participative.

Oserez-vous croquer le paysage ? venez assister à une performance collective participative.

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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

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English :

Are you ready to sketch the landscape? come and take part in a participatory collective performance.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins la table paysage Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot