Escrime ludique, Musée Henri-Martin, Cahors

Escrime ludique Samedi 13 juin, 14h30 Musée Henri-Martin Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Découvrez l’art du combat d’autrefois grâce à une inition à l’escrime. Animée par l’association « Le Consulat d’Elleslande » cette expérience amusante et sportive s’adresse aux petits comme aux grands !

Musée Henri-Martin 792 Rue Emile Zola, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565208866 http://www.museehenrimartin.fr Créé en 1833, le musée de Cahors rassemble les collections acquises par la Ville. Elles sont transférées dans l’ancien palais épiscopal concordataire situé au cœur de la ville « nouvelle » et sont présentées aux publics à partir de 1929. Progressivement, ces collections s’accroissent avec des biens patrimoniaux d’horizons divers et atteignent aujourd’hui près de 11 000 objets.

©MHM