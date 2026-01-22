Cahors

Ponton deuxième saison !

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ponton revient à Cahors pour une 2e saison avec une soirée festive sur bateau mobile

Ponton revient à Cahors pour une 2e saison avec une soirée festive sur bateau mobile. Au programme navigation sur le Lot, DJ set années 80, 90, 2000 et disco, bar à bord, planches à partager en précommande et ambiance conviviale pour lancer l’été autrement.

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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 48 66 43 16 nicolasbrunet46310@yahoo.com

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English :

Ponton returns to Cahors for a 2nd season with a festive evening on a mobile boat

L’événement Ponton deuxième saison ! Cahors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot