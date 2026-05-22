Cahors

Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois

1374 Route des Mathieux Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.

Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.

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1374 Route des Mathieux Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 51 94 46 99

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English :

Come and enjoy a paella evening with musical ambiance.

L’événement Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot