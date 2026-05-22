Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors
Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors samedi 13 juin 2026.
Cahors
Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois
1374 Route des Mathieux Cahors Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.
Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.
.
1374 Route des Mathieux Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 51 94 46 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a paella evening with musical ambiance.
L’événement Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Alexandro fait son Nougaro Cahors 22 mai 2026
- Concert aux Docks LA CHICA + Okali, Cahors 23 mai 2026
- Journée écocitoyenne Cahors 23 mai 2026
- Cache-cache aux jardins, Musée Henri-Martin Cahors, Cahors 23 mai 2026
- La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin Cahors 23 mai 2026