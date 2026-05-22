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Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors

Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors

Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1374 Route des Mathieux

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 25 25 Tarif adulte

Cahors

Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois

1374 Route des Mathieux Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.

Venez assister à une soirée paëlla avec ambiance musicale.

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1374 Route des Mathieux Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 51 94 46 99 

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English :

Come and enjoy a paella evening with musical ambiance.

L’événement Soirée paëlla au profit du refuge canin lotois Cahors a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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