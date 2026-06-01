Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin La guerre de 100 ans, entre histoire et mémoire Cahors dimanche 14 juin 2026.

Cahors

Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin La guerre de 100 ans, entre histoire et mémoire

792 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À partir d’un tableau emblématique du musée, découvrez comment la guerre de Cent Ans a marqué notre territoire

À partir d’un tableau emblématique du musée, découvrez comment la guerre de Cent Ans a marqué notre territoire. Remontez le temps avec Nicolas Savy historien et spécialiste du Moyen Âge !

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792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

From an emblematic painting in the museum, discover how the Hundred Years’ War marked our region

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin La guerre de 100 ans, entre histoire et mémoire Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot