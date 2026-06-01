Spectacles des ateliers théâtre de la MJC Cahors vendredi 19 juin 2026.

Cahors

Spectacles des ateliers théâtre de la MJC

Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les ateliers théâtre de la MJC de Cahors présentent leurs spectacles de l'année.

Restitution des ateliers théâtre, impro et création de la MJC animés par Lénaïck Planquois

Les ateliers théâtre de la MJC de Cahors présentent leurs spectacles de l'année.

Restitution des ateliers théâtre, impro et création de la MJC animés par Lénaïck Planquois

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Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

The theater workshops of the MJC de Cahors present their shows of the year.

Restitution of the theater, improv and creative workshops of the MJC led by Lénaïck Planquois

L’événement Spectacles des ateliers théâtre de la MJC Cahors a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot