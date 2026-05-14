Lot of Saveurs Les vitrines gourmandes Cahors
Lot of Saveurs Les vitrines gourmandes Cahors lundi 15 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Les vitrines gourmandes
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-15
Cette année encore, Lot of Saveurs saura compter sur la complicité des commerçants cadurciens qui égaieront les rues le temps des festivités ! Le vin et la cuisine en général seront, durant 2 semaines, les vedettes des vitrines des boutiques volontaires
Cette année encore, Lot of Saveurs saura compter sur la complicité des commerçants cadurciens qui égaieront les rues le temps des festivités ! Le vin et la cuisine en général seront, durant 2 semaines, les vedettes des vitrines des boutiques volontaires. Pour perpétuer la tradition, un concours sera organisé entre les différents participants de l’opération et viendra récompenser les 3 plus belles vitrines ! Retrouvez l’ensemble des commerçants participants sur le site de Lot Of Saveurs
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
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English :
This year, Lot of Saveurs will once again be able to count on the complicity of local shopkeepers, who will be brightening up the streets for the duration of the festivities! For 2 weeks, wine and cuisine in general will be the stars of the voluntary store windows
L’événement Lot of Saveurs Les vitrines gourmandes Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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