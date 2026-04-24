Lacapelle-Marival

Ciné-Lot à Lacapelle-Marival Compostel

Salle de la mairie Lacapelle-Marival Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 21:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

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Salle de la mairie Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

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English :

Fred and Adam, a teenager on the outs, don’t know each other

L’événement Ciné-Lot à Lacapelle-Marival Compostel Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lacapelle Marival