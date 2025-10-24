MXGP Grand Prix de France 2026 à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
MXGP Grand Prix de France 2026 à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival samedi 23 mai 2026.
MXGP Grand Prix de France 2026 à Lacapelle-Marival
Circuit George Filhol Terrain de Bel Air Lacapelle-Marival Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le motoclub de Lacapelle Marival organisera les 23 et 24 Mai 2026 une manche du Mondial de MX ! Catégories Championnat d’Europe 125cc et Mondial MX Féminin le samedi et MX1 et MX2 le dimanche avec tous les top pilotes du MXGP .
Circuit George Filhol Terrain de Bel Air Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 7 74 20 38 40 motoclub-lacapelle@motoclub-lacapelle.com
English :
The Lacapelle Marival motoclub will be organizing a round of the MX Mondial on May 23 and 24, 2026! Categories: 125cc European Championship and Women?s MX World Championship on Saturday and MX1 and MX2 on Sunday with all the top MXGP riders.
