Lacapelle-Marival

Marché de créateurs producteurs et spectacle équestre à Lacapelle Marival

Prairie du château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’APE de Lacapelle Marival vous invite à participer à une journée festive le 25 mai autour du Château de Lacapelle.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif !

L’APE de Lacapelle Marival vous invite à participer à une journée festive le 25 mai autour du Château de Lacapelle.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif !

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Prairie du château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 73 09 86 41 ape.lacapellemarival46@gmail.com

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English :

L?APE de Lacapelle Marival invites you to take part in a festive day on May 25 around the Château de Lacapelle.

We look forward to seeing many of you there to share this festive moment!

L’événement Marché de créateurs producteurs et spectacle équestre à Lacapelle Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac