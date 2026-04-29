Atelier pêche enfant à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Atelier pêche enfant à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival mercredi 19 août 2026.
Lacapelle-Marival
Atelier pêche enfant à Lacapelle-Marival
Plan d’eau Le Merlival Lacapelle-Marival Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle sur le plan d'eau Le Merlival
Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle sur le plan d'eau Le Merlival. (7/12 ans)
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Plan d’eau Le Merlival Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
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English :
Animation organized by the Office de Tourisme du Grand Figeac, Lacapelle-Marival office in collaboration with the Fédération Départementale de Pêche and the AAPPMA of Lacapelle on the lake Le Merlival
L’événement Atelier pêche enfant à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac
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