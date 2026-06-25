AGENDA · Lacapelle-Marival
Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival
mardi 28 juillet 2026 · Lacapelle-Marival
Informations pratiques
Lacapelle-Marival
Concert Baroque au Château de Lacapelle
Château Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Organisé par Art et Patrimoine.
Organisé par Art et Patrimoine.
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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 72 46 76 94 artetp46120@gmail.com
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English :
Organized by Art et Patrimoine.
L’événement Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Figeac
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