Informations pratiques

Lacapelle-Marival

Concert Baroque au Château de Lacapelle

Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Organisé par Art et Patrimoine.

Organisé par Art et Patrimoine.

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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 72 46 76 94 artetp46120@gmail.com

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English :

Organized by Art et Patrimoine.

L’événement Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Figeac