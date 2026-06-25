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AGENDA · Lacapelle-Marival

Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival

mardi 28 juillet 2026 · Lacapelle-Marival

Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Château
Ville
46120 Lacapelle-Marival
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Lacapelle-Marival

Concert Baroque au Château de Lacapelle

Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Organisé par Art et Patrimoine.

Organisé par Art et Patrimoine.

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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 72 46 76 94  artetp46120@gmail.com

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English :

Organized by Art et Patrimoine.

L’événement Concert Baroque au Château de Lacapelle Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Figeac

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