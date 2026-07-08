UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lacapelle-Marival

Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival

mercredi 8 juillet 2026 · Lacapelle-Marival

Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Route d'Aynac
Ville
46120 Lacapelle-Marival
Département
Lot
Tarif
18 18 Général

Lacapelle-Marival

Soirée Musicale au Croq’Maga

Route d’Aynac Lacapelle-Marival Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.

Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.

  .

Route d’Aynac Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 61 25 24 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Croq’Maga snack bar invites you to a festive evening to kick off the summer.

L’événement Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Figeac

À voir aussi à Lacapelle-Marival (Lot)