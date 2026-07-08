Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival
mercredi 8 juillet 2026 · Lacapelle-Marival
Informations pratiques
Lacapelle-Marival
Soirée Musicale au Croq’Maga
Route d’Aynac Lacapelle-Marival Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.
Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.
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Route d’Aynac Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 61 25 24 45
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English :
The Croq’Maga snack bar invites you to a festive evening to kick off the summer.
L’événement Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Figeac
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