Informations pratiques

Lacapelle-Marival

Soirée Musicale au Croq’Maga

Route d’Aynac Lacapelle-Marival Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.

Le snack le Croq'Maga vous propose une soirée festive pour débuter l'été.

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Route d’Aynac Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 61 25 24 45

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English :

The Croq’Maga snack bar invites you to a festive evening to kick off the summer.

L’événement Soirée Musicale au Croq’Maga Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Figeac