Lacapelle-Marival

Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival

Prairie du Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L'amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide grenier, suivi d'un marché gourmand et des feux d'artifices.

L'amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide grenier, suivi d'un marché gourmand et des feux d'artifices.

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Prairie du Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59

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English :

The Lacapelle Marival Firefighters’ Association is organizing a garage sale on the castle grounds, followed by a food market and fireworks.

L’événement Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Dordogne