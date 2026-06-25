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Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Prairie du Château
Ville
46120 Lacapelle-Marival
Département
Lot
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
Gratuit

Lacapelle-Marival

Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival

Prairie du Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

L'amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide grenier, suivi d'un marché gourmand et des feux d'artifices.

L'amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide grenier, suivi d'un marché gourmand et des feux d'artifices.

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Prairie du Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59 

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English :

The Lacapelle Marival Firefighters’ Association is organizing a garage sale on the castle grounds, followed by a food market and fireworks.

L’événement Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Dordogne

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