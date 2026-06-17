Lacapelle-Marival

Exposition d’été au Château de Lacapelle-Marival

Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07

L’Association Art et Patrimoine, vous présente son exposition estivale dans ce magnifique écrin du ségala qu’est le Château de Lacapelle-Marival avec ses 15 salles d’exposition

L’Association Art et Patrimoine, vous présente son exposition estivale dans ce magnifique écrin du ségala qu’est le Château de Lacapelle-Marival avec ses 15 salles d’exposition. Artistes, peintres, sculpteurs, photographes, artisans d’art ainsi qu'un marché de l’Art prennent place dans le château. Avec Piet Snoeren comme peintre d’honneur.

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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

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English :

The Art and Heritage Association is pleased to present its summer exhibition in the magnificent setting of the Château de Lacapelle-Marival, a true showcase for the Ségala region, featuring 15 exhibition rooms.

L’événement Exposition d’été au Château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac