Exposition d’été au château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Exposition d’été au château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival mardi 25 août 2026.
Lacapelle-Marival
Exposition d’été au château de Lacapelle-Marival
Château Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-25
L’Association Art et Patrimoine, vous présente son exposition estivale dans ce magnifique écrin du ségala qu’est le Château de Lacapelle-Marival avec ses 15 salles d’exposition
L’Association Art et Patrimoine, vous présente son exposition estivale dans ce magnifique écrin du ségala qu’est le Château de Lacapelle-Marival avec ses 15 salles d’exposition. Artistes, peintres, sculpteurs, photographes, artisans d’art ainsi qu'un marché de l’Art prennent place dans le château. Avec Piet Snoeren comme peintre d’honneur.
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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie
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English :
The Art and Heritage Association is pleased to present its summer exhibition in the magnificent setting of the Château de Lacapelle-Marival, a true showcase for the Ségala region, featuring 15 exhibition rooms.
L’événement Exposition d’été au château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac