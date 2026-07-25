Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
jeudi 20 août 2026 · Lacapelle-Marival
Informations pratiques
Lacapelle-Marival
Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival
place du Fort Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Dans une ambiance conviviale et festive animé par "La Chanson'ette" , choisissez les plats pour votre dîner auprès des producteurs locaux !
Dans une ambiance conviviale et festive animé par "La Chanson'ette" , choisissez les plats pour votre dîner auprès des producteurs locaux !
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place du Fort Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11
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English :
In a friendly and festive atmosphere enlivened by “La Chanson’ette,” choose your dinner dishes from local producers!
L’événement Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Lacapelle Marival