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Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

jeudi 20 août 2026 · Lacapelle-Marival

Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
place du Fort
Ville
46120 Lacapelle-Marival
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Lacapelle-Marival

Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival

place du Fort Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Dans une ambiance conviviale et festive animé par "La Chanson'ette" , choisissez les plats pour votre dîner auprès des producteurs locaux !

Dans une ambiance conviviale et festive animé par "La Chanson'ette" , choisissez les plats pour votre dîner auprès des producteurs locaux !

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place du Fort Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11 

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English :

In a friendly and festive atmosphere enlivened by “La Chanson’ette,” choose your dinner dishes from local producers!

L’événement Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Lacapelle Marival

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