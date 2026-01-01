Atelier danse trad’ avec Tant Bourg Battant Le Bourg
Atelier danse trad’ avec Tant Bourg Battant Le Bourg mardi 20 janvier 2026.
Atelier danse trad’ avec Tant Bourg Battant
Salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 14:00:00
fin : 2026-01-20 17:00:00
Date(s) :
2026-01-20
Moment convivial et joyeux proposé par l'association Tant Bourg Battant.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour le premier atelier de l'année 2026 !
Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com
English :
A convivial and joyful moment proposed by the Tant Bourg Battant association.
We look forward to seeing many of you for the first workshop of the year 2026!
