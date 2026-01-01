Atelier danse trad’ avec Tant Bourg Battant Le Bourg

Atelier danse trad’ avec Tant Bourg Battant

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-01-20 14:00:00

fin : 2026-01-20 17:00:00

2026-01-20

Moment convivial et joyeux proposé par l'association Tant Bourg Battant.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour le premier atelier de l'année 2026 !

Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com

English :

A convivial and joyful moment proposed by the Tant Bourg Battant association.

We look forward to seeing many of you for the first workshop of the year 2026!

