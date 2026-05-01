Le Bourg

Total Festum à le Bourg

Le Bourg Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Manifestation festive et conviviale organisée dans le cadre de Total Festum autour des cultures occitanes et des musiques traditionnelles

Manifestation festive et conviviale organisée dans le cadre de Total Festum autour des cultures occitanes et des musiques traditionnelles. La soirée propose conférence musicale, initiation aux danses traditionnelles et bals animés par plusieurs musiciens. Buvette et restauration sur place pour prolonger ce moment de partage ouvert à tous.

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Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 70 38 01 13 tant.bourg.battant@gmail.com

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English :

Festive and convivial event organized as part of Total Festum around Occitan cultures and traditional music

L’événement Total Festum à le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac