En présence du paysagiste, visitez ses jardins à thèmes en toute liberté., Les Jardins du Préau, Le Bourg

En présence du paysagiste, visitez ses jardins à thèmes en toute liberté. 6 et 7 juin Les Jardins du Préau Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accueil au jardin en présence du paysagiste. Petite restauration froide (boissons, tartes, etc.) pour agrémenter votre visite.

Les Jardins du Préau 03 Route de Chatillon 36240 Préaux Le Bourg 36240 Indre Centre-Val de Loire Après une vie passée à créer des jardins pour autrui, le paysagiste Marcel Butschi propose, dans son propre jardin, sa vision idéale de l’aménagement paysager. Sur une surface réduite (moins de 2 000 m²), une imbrication de jardins thématiques — anglais, italien, monastique, potager, aquatique et rocailleux — constitue un lieu où le visiteur ne s’ennuie jamais. Un lieu où l’on peut contempler autant que découvrir, s’émerveiller autant qu’apprendre. Parking à moins de 100m.

Accueil au jardin en présence du paysagiste. Petite restauration froide (boissons, tartes, etc.) pour agrémenter votre visite.

©Marcel Butschi/Marc Dougnier