Balade de la pleine lune, Le Bourg

Place de la Mairie Le Bourg Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-28

L'association Tant Bourg Battant organise des balades de la pleine lune, venez vous balader au clair de lune avec Daniel, qui sera votre guide !

L'association Tant Bourg Battant organise des balades de la pleine lune, venez vous balader au clair de lune avec Daniel, qui sera votre guide !

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Place de la Mairie Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 70 40 02 91 tant.bourg.battant@gmail.com

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English :

L'association Tant Bourg Battant is organizing full moon walks, come and take a moonlight stroll with Daniel, who will be your guide!

L’événement Balade de la pleine lune, Le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lacapelle Marival