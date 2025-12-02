Balade de la pleine lune, Le Bourg Le Bourg
Balade de la pleine lune, Le Bourg Le Bourg mardi 31 mars 2026.
Balade de la pleine lune, Le Bourg
Place de la Mairie Le Bourg Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:30:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-28
L'association Tant Bourg Battant organise des balades de la pleine lune, venez vous balader au clair de lune avec Daniel, qui sera votre guide !
L'association Tant Bourg Battant organise des balades de la pleine lune, venez vous balader au clair de lune avec Daniel, qui sera votre guide !
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Place de la Mairie Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 70 40 02 91 tant.bourg.battant@gmail.com
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English :
L'association Tant Bourg Battant is organizing full moon walks, come and take a moonlight stroll with Daniel, who will be your guide!
L’événement Balade de la pleine lune, Le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lacapelle Marival