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Broussaille 2026 Meillac 35270 Le Bourg

Broussaille 2026 Meillac 35270 Le Bourg

Broussaille 2026 Meillac 35270 Le Bourg lundi 29 juin 2026.

Lieu : Meillac 35270

Adresse : Le Bourg

Ville : 46120 Le Bourg

Département : Lot

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : entrée gratuite

Broussaille 2026 Meillac 35270 Le Bourg 29 juin – 5 juillet entrée gratuite

Vingt artistes et plus de 400 œuvres exposées à Meillac dans une grande variété de styles et de disciplines artistiques sur un parcours pédestre et dans les salles de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T18:00:00.000+02:00

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 expobroussaille@gmail.com

Meillac 35270 Le Bourg Le Bourg 46120 Lot


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