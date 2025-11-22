Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs Le Bourg
Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs Le Bourg samedi 22 novembre 2025.
Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs
Salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Film Le terroriste
Venise, hiver 1943
Film Le terroriste
Venise, hiver 1943. La Résistance italienne prépare une attaque contre le siège de la Kommandantur. Un homme, surnommé l’Ingénieur, joue un rôle central dans ce plan.
film spectateurs
Qu’est-ce que c’est, aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans ?
Je voulais célébrer les salles de cinéma, leurs magies. Aussi, j’ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus, comme le roman d’apprentissage d’un spectateur. Nous avons mêlé
souvenirs, fiction, enquêtes… Un torrent d’images qui nous emporte. .
Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com
English :
Film The Terrorist
Venice, winter 1943
German :
Film Der Terrorist
Venedig, Winter 1943
Italiano :
Film Il terrorista
Venezia, inverno 1943
Espanol :
Película El Terrorista
Venecia, invierno de 1943
L’événement Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs Le Bourg a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Lacapelle Marival