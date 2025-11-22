Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Film Le terroriste

Venise, hiver 1943

Film Le terroriste

Venise, hiver 1943. La Résistance italienne prépare une attaque contre le siège de la Kommandantur. Un homme, surnommé l’Ingénieur, joue un rôle central dans ce plan.

film spectateurs

Qu’est-ce que c’est, aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans ?

Je voulais célébrer les salles de cinéma, leurs magies. Aussi, j’ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus, comme le roman d’apprentissage d’un spectateur. Nous avons mêlé

souvenirs, fiction, enquêtes… Un torrent d’images qui nous emporte. .

Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com

English :

Film The Terrorist

Venice, winter 1943

German :

Film Der Terrorist

Venedig, Winter 1943

Italiano :

Film Il terrorista

Venezia, inverno 1943

Espanol :

Película El Terrorista

Venecia, invierno de 1943

L’événement Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs Le Bourg a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Lacapelle Marival