Ciné-lot à Le Bourg Le terroriste et Spectateurs Le Bourg samedi 22 novembre 2025.

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Film Le terroriste
Venise, hiver 1943
Venise, hiver 1943. La Résistance italienne prépare une attaque contre le siège de la Kommandantur. Un homme, surnommé l’Ingénieur, joue un rôle central dans ce plan.

Qu’est-ce que c’est, aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans ?
Je voulais célébrer les salles de cinéma, leurs magies. Aussi, j’ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus, comme le roman d’apprentissage d’un spectateur. Nous avons mêlé
souvenirs, fiction, enquêtes… Un torrent d’images qui nous emporte.   .

Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie   tant.bourg.battant@gmail.com

English :

Film The Terrorist
Venice, winter 1943

German :

Film Der Terrorist
Venedig, Winter 1943

Italiano :

Film Il terrorista
Venezia, inverno 1943

Espanol :

Película El Terrorista
Venecia, invierno de 1943

