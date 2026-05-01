Le Bourg

Balade nature arbres médicinaux à le Bourg

Parking de covoiturage Le Bourg Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez pour une balade nature à la découverte des arbres médicinaux et de leurs usages traditionnels

Partez pour une balade nature à la découverte des arbres médicinaux et de leurs usages traditionnels. Cette promenade pédagogique permet d apprendre à reconnaître plusieurs essences locales, de comprendre leurs propriétés et d explorer les liens entre nature et bien-être. Une sortie accessible aux curieux comme aux débutants, animée par Maya Chemouni, accompagnatrice et paysanne herboriste.

.

Parking de covoiturage Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 71 43 26 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a nature walk to discover medicinal trees and their traditional uses

L’événement Balade nature arbres médicinaux à le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac