Balade nature arbres médicinaux à le Bourg Le Bourg
Balade nature arbres médicinaux à le Bourg Le Bourg samedi 23 mai 2026.
Le Bourg
Balade nature arbres médicinaux à le Bourg
Parking de covoiturage Le Bourg Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez pour une balade nature à la découverte des arbres médicinaux et de leurs usages traditionnels
Partez pour une balade nature à la découverte des arbres médicinaux et de leurs usages traditionnels. Cette promenade pédagogique permet d apprendre à reconnaître plusieurs essences locales, de comprendre leurs propriétés et d explorer les liens entre nature et bien-être. Une sortie accessible aux curieux comme aux débutants, animée par Maya Chemouni, accompagnatrice et paysanne herboriste.
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Parking de covoiturage Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 71 43 26 91
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English :
Take a nature walk to discover medicinal trees and their traditional uses
L’événement Balade nature arbres médicinaux à le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac
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