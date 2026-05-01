Circuits découvertes curistes Boussac
Circuits découvertes curistes Boussac jeudi 21 mai 2026.
Boussac
Circuits découvertes curistes
Boussac Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-11 2026-07-15 2026-09-09 2026-10-07
Partez à la découverte du territoire de Creuse Confluence visite du musée archéologique de Clugnat, découverte du village de Toulx-Sainte-Croix son église et sa tour panoramique
Départ de l’office de tourisme de Boussac. Covoiturage possible. .
Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuits découvertes curistes
L’événement Circuits découvertes curistes Boussac a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Boussac (Creuse)
- Championnat de France Enduro Boussac 16 mai 2026
- Foire aux livres, DVDs et CDs Boussac 17 mai 2026
- Vide-Greniers à Boussac Boussac 12 juillet 2026
- Balade nature Le monde des chauves-souris Boussac 6 août 2026
- Marché estival semi nocturne Boussac 7 août 2026