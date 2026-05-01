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Circuits découvertes curistes Boussac

Circuits découvertes curistes Boussac

Circuits découvertes curistes Boussac jeudi 21 mai 2026.

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Boussac

Circuits découvertes curistes

Boussac Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-05-21 2026-06-11 2026-07-15 2026-09-09 2026-10-07

Partez à la découverte du territoire de Creuse Confluence visite du musée archéologique de Clugnat, découverte du village de Toulx-Sainte-Croix son église et sa tour panoramique
Départ de l’office de tourisme de Boussac. Covoiturage possible.   .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 

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English : Circuits découvertes curistes

L’événement Circuits découvertes curistes Boussac a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme

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