Boussac

Circuits découvertes curistes

Boussac Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-11 2026-07-15 2026-09-09 2026-10-07

Partez à la découverte du territoire de Creuse Confluence visite du musée archéologique de Clugnat, découverte du village de Toulx-Sainte-Croix son église et sa tour panoramique

Départ de l’office de tourisme de Boussac. Covoiturage possible. .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Circuits découvertes curistes

L’événement Circuits découvertes curistes Boussac a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme