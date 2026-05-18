Randonnée à Rimondeix Salle polyvalente Boussac

Boussac

Randonnée à Rimondeix

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:45:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Randonnée à Rimondeix avec les marcheurs du pays de Boussac.

Accueil devant la salle polyvalente de Boussac à 13h45 pour un départ à 14h en covoiturage ou directement sur la place (place de l’église), randonnées groupées de 7-8 km environ, prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. Sur inscription. .

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 76 40

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English : Randonnée à Rimondeix

L’événement Randonnée à Rimondeix Boussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Creuse Confluence Tourisme