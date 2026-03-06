Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ Route d’Aubusson Felletin

Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ

Route d’Aubusson LMB Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle . Une phrase. La phrase ! Souvent citée, reprise, parfois tronquée ou attribuée à la tradition , à l’oralité … Pourtant, c’est bien Amadou Hampâté Bâ qui l’a prononcée à l’Unesco en 1960 et il en a

donné à plusieurs reprises lecture et interprétation.

De la falaise dogon au Mali où il est né en 1900 aux assemblées de l’Unesco, des bureaux de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) à Dakar aux pupitres des conférences internationales, Amadou Hampâté Bâ a connu une destinée exceptionnelle dont son œuvre porte la trace.

Ce spectacle mis en scène par Hassan Kassi Kouyaté, met en lumière cette personnalité remarquable avec la douce sonorité de la kora. Acteur, metteur en scène, écrivain et homme politique malien, Habib Dembélé, raconte ce destin hors-norme. .

Route d’Aubusson LMB Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 66 83 09 09 resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ

L’événement Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ Felletin a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin