Felletin

FESTIVAL DE THEÂTRE

2 rue de la diamanterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Le festival de théâtre de Felletin est un projet un peu fou qui naît du partenariat entre deux associations La Cie La Birbante, compagnie de théâtre creusoise, et l’association Felletin Patrimoine Environnement, un acteur culturel majeur de la commune de Felletin.

Ensemble, elles œuvrent chaque année pour vous proposer 3 jours de spectacles de qualité, accessibles pour tout le monde, dans une ambiance festive.

Programme complet en cliquant sur le lien… .

2 rue de la diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

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English : FESTIVAL DE THEÂTRE

L’événement FESTIVAL DE THEÂTRE Felletin a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Aubusson-Felletin