FESTIVAL DE THEÂTRE Felletin
FESTIVAL DE THEÂTRE Felletin vendredi 22 mai 2026.
Felletin
FESTIVAL DE THEÂTRE
2 rue de la diamanterie Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Le festival de théâtre de Felletin est un projet un peu fou qui naît du partenariat entre deux associations La Cie La Birbante, compagnie de théâtre creusoise, et l’association Felletin Patrimoine Environnement, un acteur culturel majeur de la commune de Felletin.
Ensemble, elles œuvrent chaque année pour vous proposer 3 jours de spectacles de qualité, accessibles pour tout le monde, dans une ambiance festive.
Programme complet en cliquant sur le lien… .
2 rue de la diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL DE THEÂTRE
L’événement FESTIVAL DE THEÂTRE Felletin a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Felletin (Creuse)
- EXPOSITION Les femmes en tapisserie Felletin 1 mai 2026
- Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ Route d’Aubusson Felletin 20 mai 2026
- L’épopée diamantaire au bord de l’eau, l’épopée diamantaire, Felletin 27 juin 2026
- Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin 10 juillet 2026
- Fête du vin Felletin 13 juillet 2026