Felletin

Fête du vin

Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La cave Bouteilles et le domaine le Goût des Autres (vignerons à Felletin) organisent la première fête du vin de Felletin. 15 vignerons présents dont tous les Creusois (ils sont 5 !) mais aussi d’Auvergne, vallée du Rhône, Loir et Cher, Moselle, Jura… dégustation vente toute la journée et le soir repas vigneron plus concert et DJ sur la place pour un moment festif et familial. Stands pour se restaurer et bar à vin buvette toute la journée. .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine romain@bouteilles.co

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English : Fête du vin

L’événement Fête du vin Felletin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Aubusson-Felletin