Felletin

Formation à la sérigraphie

2 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01

Une découverte de la technique de la sérigraphie dans chacune de ses étapes.

JOUR 1

– Théorie de la technique point par point.

– Découverte visuelle des possibilités d’impressions

– Découverte de l’atelier et de son fonctionnement

– Création graphique Fabrication coopérative des images matrices pour créer les 3 typons nécessaires à la fabrication des écrans.

– Préparation d’un écran pour l’impression du lendemain

JOUR 2

– insolation des écrans

– Préparation des cadres pour l’impression.

– Apprentissage de la technique d’impression

– Tirage coopératif du projet réalisé en 3 passages de couleurs

– Nettoyage des écrans

Pour le confort et l’efficacité de tous, chaque session d’initiation est proposée pour 4 à 6 personnes maximum.

Possibilité de manger sur place en formule pique-nique, une cuisine est disponible pour réchauffer vos plats si besoin. .

2 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 29 10 32 atelierlesmichelines@gmail.com

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English : Formation à la sérigraphie

L’événement Formation à la sérigraphie Felletin a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Aubusson-Felletin