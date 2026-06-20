Formation à la sérigraphie Felletin
Formation à la sérigraphie Felletin samedi 18 juillet 2026.
Felletin
Formation à la sérigraphie
2 Rue des Ateliers Felletin Creuse
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
Une découverte de la technique de la sérigraphie dans chacune de ses étapes.
JOUR 1
– Théorie de la technique point par point.
– Découverte visuelle des possibilités d’impressions
– Découverte de l’atelier et de son fonctionnement
– Création graphique Fabrication coopérative des images matrices pour créer les 3 typons nécessaires à la fabrication des écrans.
– Préparation d’un écran pour l’impression du lendemain
JOUR 2
– insolation des écrans
– Préparation des cadres pour l’impression.
– Apprentissage de la technique d’impression
– Tirage coopératif du projet réalisé en 3 passages de couleurs
– Nettoyage des écrans
Pour le confort et l’efficacité de tous, chaque session d’initiation est proposée pour 4 à 6 personnes maximum.
Possibilité de manger sur place en formule pique-nique, une cuisine est disponible pour réchauffer vos plats si besoin. .
2 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 29 10 32 atelierlesmichelines@gmail.com
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English : Formation à la sérigraphie
L’événement Formation à la sérigraphie Felletin a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Aubusson-Felletin
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