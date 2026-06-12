Felletin

Les Ateliers de Claire-Marie

22 Grande Rue Felletin Creuse

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08

ATELIERS DE BIJOUTERIE pour débutants et créatifs

FONTE & FORGE

Cet atelier créatif sur la journée, vous propose de fondre des bijoux anciens ou des chutes en métal précieux pour forger de nouveaux bijoux actuels et moderne, selon vos goûts. Nous apprendrons toutes les techniques de la bijouterie nécessaires, de la fonte de métal, à la découpe et la soudure.

– A partir de 14 ans

– Réservation obligatoire .

22 Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 90 61 55 contact@clairemariesteinmetz.fr

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English : Les Ateliers de Claire-Marie

L’événement Les Ateliers de Claire-Marie Felletin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Aubusson-Felletin