L’épopée diamantaire au bord de l’eau, l’épopée diamantaire, Felletin
L’épopée diamantaire au bord de l’eau, l’épopée diamantaire, Felletin samedi 27 juin 2026.
L’épopée diamantaire au bord de l’eau Samedi 27 juin, 10h00 l’épopée diamantaire Creuse
entrée libre bal et animations; visite du site 7€/adulte, 6€/tarif réduit, 5€/12-17ans, gratuit/-12ans; jeu d’enquête 10€/adultes, gratuits pour les mineurs (accompagnés d’au moins un adulte)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, l’association organise sur le site de l’ancienne coopérative ouvrière diamantaire « la felletinoise » une journée de festivités. Le site sera ouvert tous le week-end à cette occasion mais le samedi sera l’occasion d’une journée thématique pour le lancement de notre activité estivale. Cette Journée se déroulera autour d’une buvette et d’un petit service de restauration et sera l’occasion de nombreuses animations : jeux anciens, bal traditionnel, concert, bénévoles en costumes d’époques, illuminations et surtout lancement de l’enquête immersive qui pourra être réalisé par les visiteurs jusqu’au 20 septembre.
l’épopée diamantaire rue de la diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « felletinpatrimoine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 54 60 »}]
L’ancienne coopérative ouvrière diamantaire « La felletinoise », propose une journée en 1913 : jeux en bois, bal traditionnel, enquête immersive, costumes d’époques… visite jeux d’enquête
Felletin Patrimoine Environnement
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