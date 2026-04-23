Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin

Felletin

Cuisinons ensemble la brebis du plateau

Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Aux côtés de Jean-Marie Caunet, apprenez à cuisiner la brebis du plateau puis dégustez votre plat.

Durée 4h.

Tarif 10 euros personne.

Sur réservation* au 05 55 66 55 22

*nombre de places limité .

Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22

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English : Cuisinons ensemble la brebis du plateau

L’événement Cuisinons ensemble la brebis du plateau Felletin a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin