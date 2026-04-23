Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin
Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin vendredi 10 juillet 2026.
Felletin
Cuisinons ensemble la brebis du plateau
Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Aux côtés de Jean-Marie Caunet, apprenez à cuisiner la brebis du plateau puis dégustez votre plat.
Durée 4h.
Tarif 10 euros personne.
Sur réservation* au 05 55 66 55 22
*nombre de places limité .
Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22
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English : Cuisinons ensemble la brebis du plateau
L’événement Cuisinons ensemble la brebis du plateau Felletin a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin
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