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Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin

Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin

Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 12 Place Courtaud

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Felletin

Cuisinons ensemble la brebis du plateau

Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Aux côtés de Jean-Marie Caunet, apprenez à cuisiner la brebis du plateau puis dégustez votre plat.

Durée 4h.
Tarif 10 euros personne.
Sur réservation* au 05 55 66 55 22
*nombre de places limité   .

Médiathèque 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22 

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English : Cuisinons ensemble la brebis du plateau

L’événement Cuisinons ensemble la brebis du plateau Felletin a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin

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