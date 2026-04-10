Festival international musique de chambre MAS MUSICI Felletin Petite Rue du Clocher Felletin
Festival international musique de chambre MAS MUSICI Felletin Petite Rue du Clocher Felletin vendredi 24 juillet 2026.
Felletin
Festival international musique de chambre MAS MUSICI Felletin
Petite Rue du Clocher Eglise Sainte Valérie Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre du 17 juillet au 1 août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 11 concerts dans tout le département. Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre les musiciens et le public.
Le programme de chaque concert consultable sur masmusici.com
Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées) au +33 06 41 21 21 87 ou masmu.contact@gmail.com .
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert. .
Petite Rue du Clocher Eglise Sainte Valérie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com
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English : Festival international musique de chambre MAS MUSICI Felletin
L’événement Festival international musique de chambre MAS MUSICI Felletin Felletin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Aubusson-Felletin
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