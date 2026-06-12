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Les Ateliers de Claire-Marie Felletin

Les Ateliers de Claire-Marie Felletin

Les Ateliers de Claire-Marie Felletin samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 22 Grande Rue

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 115 115 Tarif de base plein tarif

Felletin

Les Ateliers de Claire-Marie

22 Grande Rue Felletin Creuse

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

ATELIERS DE BIJOUTERIE pour débutants et créatifs

BAGUE en BRONZE
Modelez le bijou de vos rêves en cire, et recevez chez vous votre bague en bronze. Cet atelier comprend 15 minutes de démonstration sur différentes techniques de travail de la cire, ainsi qu’un accompagnement complet durant l’atelier. Vous avez autant d’essais que vous le souhaitez, et vous choisirez un modèle en fin d’atelier. Vous pouvez venir chercher votre modèle en bronze, ou il vous sera envoyé à votre domicile 3 semaines plus tard.

– A partir de 14 ans
– Réservation obligatoire   .

22 Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 90 61 55  contact@clairemariesteinmetz.fr

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English : Les Ateliers de Claire-Marie

L’événement Les Ateliers de Claire-Marie Felletin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Aubusson-Felletin

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