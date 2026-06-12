Les Ateliers de Claire-Marie Felletin
Les Ateliers de Claire-Marie Felletin samedi 25 juillet 2026.
Felletin
Les Ateliers de Claire-Marie
22 Grande Rue Felletin Creuse
Tarif : 115 – 115 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
ATELIERS DE BIJOUTERIE pour débutants et créatifs
BAGUE en BRONZE
Modelez le bijou de vos rêves en cire, et recevez chez vous votre bague en bronze. Cet atelier comprend 15 minutes de démonstration sur différentes techniques de travail de la cire, ainsi qu’un accompagnement complet durant l’atelier. Vous avez autant d’essais que vous le souhaitez, et vous choisirez un modèle en fin d’atelier. Vous pouvez venir chercher votre modèle en bronze, ou il vous sera envoyé à votre domicile 3 semaines plus tard.
– A partir de 14 ans
– Réservation obligatoire .
22 Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 90 61 55 contact@clairemariesteinmetz.fr
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English : Les Ateliers de Claire-Marie
L’événement Les Ateliers de Claire-Marie Felletin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Aubusson-Felletin
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