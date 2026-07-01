? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ? La gare de Felletin Felletin

Informations pratiques

Felletin

? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ?

La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le programme du tout premier festival du collectif Nous Toutes Creuse !

• Spectacle

• Déambulation festive dansée et chantée

• Performance

• Table ronde

• DJ set

• Loto

• Pétanque

• Friperie

• Karaoké

• Village asso

• Pique Nique & foodtruck

• Buvette

[En soutien aux luttes féministes, anti fascistes et antiracistes, contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles]

?? L’accueil par Pang la gare, La Petite Maison Rouge et La Baraque à Méliès

?? La table ronde sur les luttes féministes avec Boréale Mas Feix, Soudeh Rad et Marie De Souza

?? Le village asso avec La Berlue, le Roller derby creuse, projet Méduses et LGBTQIA+ creuse

?? L’incroyable déambulation dans la ville avec Madeleine Fournier, Marjo Masseglia (à l’illu) et Marine Lombard

?? Les artistes et intervenant-es La boucle de la boucle, Pau Simon et Jen

Venez nombreux.ses ! .

La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine noustoutes23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ?

L’événement ? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ? Felletin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Aubusson-Felletin