? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ? La gare de Felletin Felletin
samedi 25 juillet 2026 · La gare de Felletin · Felletin
Informations pratiques
Felletin
? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ?
La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le programme du tout premier festival du collectif Nous Toutes Creuse !
• Spectacle
• Déambulation festive dansée et chantée
• Performance
• Table ronde
• DJ set
• Loto
• Pétanque
• Friperie
• Karaoké
• Village asso
• Pique Nique & foodtruck
• Buvette
[En soutien aux luttes féministes, anti fascistes et antiracistes, contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles]
?? L’accueil par Pang la gare, La Petite Maison Rouge et La Baraque à Méliès
?? La table ronde sur les luttes féministes avec Boréale Mas Feix, Soudeh Rad et Marie De Souza
?? Le village asso avec La Berlue, le Roller derby creuse, projet Méduses et LGBTQIA+ creuse
?? L’incroyable déambulation dans la ville avec Madeleine Fournier, Marjo Masseglia (à l’illu) et Marine Lombard
?? Les artistes et intervenant-es La boucle de la boucle, Pau Simon et Jen
Venez nombreux.ses ! .
La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine noustoutes23@gmail.com
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English : ? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ?
L’événement ? Le Nous Toutes Creuse Festival #1 ? Felletin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Aubusson-Felletin
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