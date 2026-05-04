4e Festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Rue de la Diamanterie Felletin

Felletin

4e Festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout

Rue de la Diamanterie Coopérative diamantaire La Felletinoise Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT

Cet été, notre festival reprend la route à bord de La Scène en balade .

1733 Swing Avenue

Réunis autour de l’estuaire de la Gironde et du Bassin d’Arcachon, les quatre musiciens composant cet orchestre ont en commun la passion du jazz New Orleans, du Blues et du Swing.

Une formule souple et dynamique, dégageant un swing puissant en privilégiant la spontanéité des improvisations collectives sur des thèmes de jazz classique et New Orleans. Ambiance conviviale assurée !

Avec Christian Vaudecranne (saxophone soprano, chant), Jérôme Gatius (clarinette & saxophone soprano), Stéphane Borde (banjo), Nicolas Dubouchet (contrebasse, chant). .

Rue de la Diamanterie Coopérative diamantaire La Felletinoise Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine memcmf23@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4e Festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout

L’événement 4e Festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Felletin a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Aubusson-Felletin