Fête patronale de Felletin Felletin
Fête patronale de Felletin Felletin samedi 13 juin 2026.
Felletin
Fête patronale de Felletin
Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-13
Trois jours de fête foraine, manèges pour petits et grands… sensations garanties !
Crêpes, gaufres et autres friandises… .
Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 13 03 lesfusesaniment@hotmail.com
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English :
L’événement Fête patronale de Felletin Felletin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Aubusson-Felletin
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