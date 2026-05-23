Felletin

Fête patronale de Felletin

Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-13

Trois jours de fête foraine, manèges pour petits et grands… sensations garanties !

Crêpes, gaufres et autres friandises… .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 13 03 lesfusesaniment@hotmail.com

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English :

L’événement Fête patronale de Felletin Felletin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Aubusson-Felletin