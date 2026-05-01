Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts rdv Place QUINAULT Felletin
Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts rdv Place QUINAULT Felletin samedi 23 mai 2026.
Felletin
Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts
rdv Place QUINAULT Felletin Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Balade familiale autour de Felletin qui invite petits et grands à porter un autre regard sur notre patrimoine naturel, sa faune et sa flore.
Rando guidée et animée par un accompagnateur de la Montagne Limousine à la découverte, cette année, des arbres de nos forêts et des histoires qu’ils abritent.
Cette balade est accessible également aux enfants.
Le parcours est d’environ 5 km. Gratuit.
Rendez-vous à 14h devant l’Office de tourisme de Felletin, place Quinault. .
rdv Place QUINAULT Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@felletin.fr
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English :
L’événement Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts Felletin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Creuse Sud Ouest
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