Felletin

Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts

rdv Place QUINAULT Felletin Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade familiale autour de Felletin qui invite petits et grands à porter un autre regard sur notre patrimoine naturel, sa faune et sa flore.

Rando guidée et animée par un accompagnateur de la Montagne Limousine à la découverte, cette année, des arbres de nos forêts et des histoires qu’ils abritent.

Cette balade est accessible également aux enfants.

Le parcours est d’environ 5 km. Gratuit.

Rendez-vous à 14h devant l’Office de tourisme de Felletin, place Quinault. .

rdv Place QUINAULT Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@felletin.fr

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English :

L’événement Rando Nature à la découverte des arbres de nos forêts Felletin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Creuse Sud Ouest